V-LA og DF forlader budgetforhandlinger

Furesø - 18. september 2020 kl. 11:04 Af Mikkel Kjølby, Frederiksborg Amts Avis Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) kommer ikke til at bruge sætningen et enigt byråd står bag budgettet i år.

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har besluttet sig for at forlade budgetforhandlingerne med borgmesteren.

Venstres gurppeformand Gustav Juul har været med i budgetforliget i alle sine syv år i byrådet, men denne gang er der for langt imellem parterne.

- Det er markant anderledes, at vi bevæger os den forkerte vej på mange områder. Kommunen hæver skatten for børnefamilierne (SFO-betaling red.), sænker servicen for de ældre, og er ikke godt i gang med de grønne omstillinger og støtter ikke lokalsamfundene godt nok, forklarer Gustav Juul til Frederiksborg Amts Avis.

Samlet set lyder det fra Søren Broner, Liberal Alliance, Carsten Svensson, Dansk Folkeparti og Gustav Juul:

- Vi har hos borgmesteren desværre ikke mødt forståelse for behovet for visioner og fremdrift, for borgernes valgfrihed og for at kernevelfærden skal udvikles og ikke afvikles.

Gruppen repræsenterer seks ud af Furesø Byråds 21 mandater, men kommer med eget budgetforslag.

- Vi fremlægger et tydeligt borgerligt budget for byrådet, med mere borgernær velfærd, mindre administration, mere valgfrihed og stærkere lokalsamfund, siger Gustav Juul.

De tre partier nævner i flæng en række punkter, hvor de er uenig med budgetforslaget fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Konservative.

- For os er det vigtigt, at besparelserne på ældreområdet tages af bordet. Klippekortsordningen for de ældre skal bevares i sin helhed, der skal være frit valg, der skal etableres et friplejehjem, og der skal være bedre pleje på vores kommunale plejehjem.

- På miljøområdet ønsker vi omstilling til grøn busdrift og en bedre kollektiv trafik, et ønske vi desværre ikke har kunnet opnå forståelse med borgmesteren om.

- Lokalområderne styrkes, helt konkret så vil vi, at skolen i Jonstrup udbygges med to spor op til 6. klasse, heller ikke det kunne vi få med i budgettet sammen med Socialdemokratiet.

- Gebyret på overnatninger ved ungdomsstævner skal fjernes og ungemiljøet skal styrkes, der skal være trygge steder, hvor vores unge kan mødes. Det vil vi gerne prioritere, men også her var Socialdemokratiet i mod.

- Skattestigninger for børnefamilierne i form af takstforhøjelser trækker Furesø i den helt forkerte retning, vi skal være en attraktiv bosætningskommune med stærke fællesskaber, det etableres ikke ved at hæve skatterne for børnefamilier, som i forvejen knokler for at få dagligdagen til at hænge sammen.

DF prioriterer ældreområdet

Dansk Folkepartis gruppeformand Carsten Svensson ser besparelser på ældreområdet som en no-go.

- For DF er ældreområdet et kardinalpunkt. Klippekortsordningen skal ubetinget bevares. Retten til med- og selvbestemmelse skal bevares og aflastningspladserne skal ikke spares væk. Det er vigtigt at der er naturområder, til både at bruge og til at nyde, men begge dele uden affald og spildevand, der flyder frit, siger Carsten Svensson og får opbakning fra Venstres Berit Torm:

- Plejen af vores ældre på plejehjemmene skal styrkes, vi har lyttet til Seniorrådet, pårørende og de mange frivillige på vores plejehjem og sætter flere midler af til en værdig ældrepleje.

Liberal Alliances Søren Bronér vil ikke se takstforhøjelser på SFO.

- Vores børnefamilier skal ikke rammes af ekstra skatter, det er unfair. Forhøjelsen af taksterne på FFO'erne er den helt forkerte vej at gå. Jeg ønsker, at det skal være attraktivt at bo i Furesø, også for børnefamilierne, lyder det fra Søren Bronér.

Venstre vil have fokus på lokalsamfundene.

- Vi skal styrke vores lokalområder, jeg ved fra mine egne børn, hvad en god lokal skole betyder for opvæksten. Den mulighed skal børnene i Jonstrup også have, derfor sætter vi penge af til en udbygning af Jonstrup Skole, siger Jesper Larsen, mens Lars Carpens ser et stort potentiale i besparelser på administrationen.

- Kommunen skal drives effektivt, vi har stadig et stort potentiale som skal forfølges. Vi kan ikke tillade os at gå i stå, hvis vi stadig vil være en attraktiv bosætningskommune og bevare vores værdier.

