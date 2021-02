Hvorfor skriver Furesø Kommune til Fredningsnævnet, at Lyngby Rets dom ikke tog højde for at tilbagetrækningsretten var bortfaldet, når dommen i klare vendinger beskriver, at denne ret fortsat var gældende, da ejeren af Farumgård, Kresten Bergsøe, lukkede porten i 2017? Foto: Allan Nørregaard

Uskyldige kommentarer eller vildledning?

Furesø - 06. februar 2021 kl. 10:44 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

FARUMGÅRD: Tre år og syv måneder efter Kresten Bergsøe lukkede for offentlighedens adgang til Farumgårds stisystem, venter parterne i spænding på Fredningsnævnets afgørelse i den fredningssag Furesø Kommune har anlagt.

Høringsperioden er overstået. hvilket fik Furesø Kommune til at indsende en fem sider lang kommentar til høringssvarene. Flere af passagerne i kommentaren har fået det borgerlige mindretal i Furesø Byråd til at komme helt op på barrikaderne.

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har forsøgt at samle det nødvendige antal mandater til at indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde, men mangler en mandat. I stedet har de fået sagen på det næste byrådsmøde om tre uger.

- Furesø Kommune har i sit brev til Fredningsnævnet ikke holdt sig indenfor byrådets beslutning fra november 2019. De har holdt fast i den gamle stiføring, på trods af at byrådet klart har besluttet at der skal arbejdes for et alternativt stiforløb, som også i videst muligt omfang tilgodeser ejerens ønske om at kunne værne om privatlivets fred. Derudover skriver kommunen til fredningsnævnet at retten til at tilbagekalde færdselsadgangen er bortfaldet, på trods af at byretten i dens dom skriver det stik modsatte, siger Lars Carpens (V).

Vildledende bemærkning?

Centralt i sagen står kommunaldirektør Steen Vinderslevs formulering omkring Lyngby Rets dom.

- Furesø Kommune er uforstående overfor Lyngby Rets dom, som ikke tager højde for, at muligheden for at tilbagetrække færdselsadgangen er bortfaldet, ligesom Furesø Kommune er uenige i byrettens vurdering af genernes omfang (som alene var baseret på ejers forklaring) og endvidere, at der ikke er taget højde for, at det var en offentlig myndighed, som skulle vurdere genernes omfang.

Men i dommen fra Lyngby Ret, er det åbenlyst, at dommens fokus netop er på denne tilbagetrækningsret. I dommen står der følgende.

- På denne baggrund finder retten, at de oprindelige betingelser knyttet til færdselsretten som angivet i Fredningsnævnets kendelse af 23 juli 1947 fortsat er gældende, herunder forbeholdet om tilbagekaldelse af færdselstilladelsen, såfremt færdselstilladelsen mod forventning måtte medføre væsentlig ulempe for ejeren, hvilken betingelse således ikke kan anses for bortfaldet.

Dommen er altså meget klar og præcis på det punkt. Kresten Bergsøe blev frifundet for overtrædelse af naturfredningsloven af Lyngby Ret.

Frederiksborg Amts Avis har givet Furesø Kommune mulighed for at forklare ordlyden. Direktør for by og kultur, Claus Torp forklarer:

- Vi er selvfølgelig helt med på, at retten har forholdt sig til spørgsmålet om tilbagekaldesret, for det fremgår jo eksplicit af dommen, som jo også vil indgå i Fredningsnævnets samlede vurdering af sagen. Når vi skriver "ikke tager højde for", er det i den forståelse af udtrykket, at Byretten ikke anerkender, at tilbagekaldelsesretten er bortfaldet. Og det er Furesø uenig i.

- Baggrunden for den vurdering er, at Miljøministeriet allerede i 2007 meddelte, at retten til at tilbagekalde retten til færdselsadgangen bortfaldt med den erstatning, der 1969 er givet til den tidligere ejer. Hertil kommer, at både Miljøstyrelsen, DN og Furesø Kommune læser den oprindelige fredningskendelse derhen, at tilbagekaldelsesadgangen alene var givet til Sct. Ursulas stiftelsen og altså ikke kunne anvendes af efterfølgende ejere. Det er på den baggrund, at anklagemyndigheden, Miljøministeriet og altså også Furesø kommune er uenig i byretsdommen på dette område.

Ændrer fredningsforslaget

De tre borgerlige partier har flere indsigelser mod Furesø Kommunes kommentater til høringssvarene.

Det gælder ikke mindst Steen Vinderslevs beskrivelse af fredningsforslaget. Han skriver følgende.

- Det bemærkes, at de af kommunen medsendte alternative stiforløb alene tjener som inspiration, såfremt Fredningsnævnet skulle beslutte sig for et andet stiforløb end det gældende.

Dette ser de tre borgerlige partier som en ændring af kommunens fredningsforslag, som ikke tager stilling til stiføringen. Venstre har hele tiden ønsket, at der skulle indgåes en frivillig aftale med ejeren af Farumgård.

- For Venstre er det vigtigt, at vi finder en løsning, således vi igen kan nyde den smukke park ved Farumgård, men løsningen skal findes af frivillighedens vej, det er den eneste gangbare løsning, lyder det fra Lars Carpens.