Se billedserie Efter coronanedlukning er det nu igen muligt at tage rundt og tilbyde smagsprøver. Foto: Jens Berg Thomsen

Ursulas levende brus

Fra Filmtorvet håber mikrobiolog Ursula Frimmer at få bredt kendskabet til sit produkt mere ud

Furesø - 04. juli 2021 kl. 05:41 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Det syder og bobler på Filmtorvet på den gamle flyvestation ved Værløse. Her holder mikrobiolog Ursula Frimmer til med sin lille virksomhed, Little Friends, der fremstiller en læskedrik. Drikken er ikke så udbredt i Danmark, men det håber iværksætteren at ændre.

Den er forfriskende men ikke sød. Det er med vilje, at det ikke er sødt. Nogle kan lide drikken, andre ikke.

Drikken er fremstillet ved fermentering, forklarer Ursula Frimmer. Inspirationen fik hun sammen med sin mand. Han arbejdede gennem sit job (også som mikrobiolog) i tre år i North Carolina i USA. Her drak mange kombucha, der er en anden type gæret læskedrik. En sød the.

"Det var populært, og der blev interessen vakt i mig. Vi synes, det er spændende, fordi vi begge er mikrobiologer. Da vi så kom hjem, tænkte jeg, at det kunne være, jeg skulle prøve at lave noget lignende," siger Ursula Frimmer.

Valget faldt på den anden metode, der bruger en kultur ved navn Tibicos.

Princippet i fermenteringsprocessen gør også druer til vin og mælk til yoghurt. Dog er Ursula Frimmers produkt rent vegansk.

"Min drik bevarer mikroorganismerne. Man må ikke reklamere med det, men de er sunde for vores mave. Til gengæld skal mit produkt være på køl hele tiden," siger hun.

De levende mikroorganismer har været med til at give drikken sit navn: "The living pop".

Tilbage fra USA og hjem til huset i Farum gav Ursula sig til at sætte sin virksomhed op. Hun fandt et egnet lokale på Filmtorvet i Værløse, hvor hun selv står for produktion af sin drik, marketing, distribution og alt andet.

"Jeg kunne sagtens producere mere drik her. Min udfordring er, at folk ikke kender mit produkt, og jeg har ikke haft så store muligheder for at tage rundt og dele smagsprøver ud her under nedlukningen. Min første "rigtige" sæson var i sommeren 2020. Det er en frisk drik, og den er ikke udbredt om vinteren. Derudover, fordi det er en levende drik, så holder den sig i tre måneder," siger hun.

Nu har hun dog fået foden indenfor, så der er et par Meny-butikker, blandt andet den i Værløse, hvor hendes produkt er til salg. Også den lokale Stengården sælger drikken, og sushi-restauranten Sticks N' Rice.

"Coronaen har selvfølgelig bremset min virksomhed, men jeg brænder for det, og jeg brænder for økologisk mad i det hele taget. Og så elsker jeg at brygge det. Som mikrobiolog er det spændende at høre det boble. Det er mere spændende for mig end et akvarium," siger hun.

"Det kommer stille og roligt nu. Og nu kan jeg også tage ud og tilbyde smagsprøver. Herude i Filmtorvet havde nogle andre for nylig en konference, og der havde de købt ind på mit produkt til deltagerne. De var meget begejstrede. Det vigtigste for mig er, at min drik bliver mere kendt," siger Ursula Frimmer.