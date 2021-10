Urimelig skattestigning på børnepasning

Debat

SF har om nogen kæmpet for penge til minimumsnormeringer, og med finansloven for 2020 skrev SF børnehistorie. SF's hovedkrav om minimumsnormeringer blev en realitet, og det lykkedes at få afsat penge til minimumsnormeringer til glæde for forældre og ikke mindst børn og pædagoger. SF insisterer på, at daginstitutionslivet skal være trygt og godt for alle børn. Trøst, omsorg og voksenkontakt er altafgørende for barnets oplevelse, tillid og udvikling både nu og i deres fremtid.