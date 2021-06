Untidt og Jahn har skabt flyvende kunstværk i stål

FARUM: Det var advokat Jørgen Olsen, som på vegne af Esther Marie Sørensens-fond henvendte sig til Zanne Jahn med henblik på at få skabt et smukt kunstværk på et af de lokale aktivitetscentre.

- Det er et meget smukt bed i en organisk svunget form omkranset af cortenstål. Det kunne jeg godt tænke mig at arbejde videre med, forklarer Zanne Jahn, som tog kontakt til den lokale kunstner Lena Untidt. De to har tidligere arbejdet sammen, og Lena Untidt mestrer netop arbejdet med stål.

- Bedet skulle have ny dimension. Bedet skulle leve på flere måder. Fugle har altid for mig været symbolet på livet og på livsglæde. Om sommeren kommer de rustfarvede cortenfugle flyvende lavt ind over bedets blomsterflor og duver let og graciøst i den blide sommerbrise for at slå sig ned på foderbrættet. Om vinteren, når alt i bedet er visnet væk, ville fuglene være på stedet trods regn og sne. Fuglene bevæger sig i vinden og sneen ville lægge sig på deres vinger. Så længe vi kan se fuglene flyve, så længe er der smukke oplevelser at hente her i livet, fortæller Zanne Jahn.