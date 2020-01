Etableringen af Rullemekkaet går ind i næste fase. Nu skal ansøgningerne til fondene sendes afsted. Foto: Lars Maagaard

Unikt rullemekka rykker nærmere

Furesø - 02. januar 2020 kl. 18:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udviklingen af Sydlejren til en hyggelig bydel med boliger, institutioner, idrætsanlæg og kulturelle aktiviteter går ind i en ny fase.

Furesø Byråd har ved deres seneste møde godkendt forvaltningens oplæg til en fondsansøgning, der skal skaffe det økonomiske grundlag for et rullemekka ved Hangar 2.

Rasmus Bogø, formand for foreningen Furesø Skatepark er begejstret over, at der nu er fremdrift i projektet, som han selv har været med til at formulere en del af.

- Det særlige ved gadeidræt som skateboard, løbehjul og rulleskøjter er, at det opstår og dyrkes selvorganiseret. Gadeidræt er kendetegnet ved en høj grad af kreativitet, innovation og gør-det-selv mentalitet blandt udøverne. Derfor bliver Furesø Skatepark et mødested, hvor en meget bred gruppe af brugere i alle aldre får mulighed for at mødes i et fælles og åbent aktivitetsrum, hvor de selv skaber den kultur, de ønsker at være en del af. Det bliver vildt spændende også at se en ny gruppe brugere - især børn og unge - tage Flyvestationen til sig i de kommende år, siger Rasmus Bogø.

Foreningen Rulnord er også en del af projektet. Deres øjne er rettet mod en speedskateoval.

- Der findes ikke noget magen til Flyvestationen set med vores øjne. Det vil være vidunderligt at få anlagt den ovale bane og kunne træne, for dette kan blive et helt unikt anlæg i Nordeuropa, som vil tiltrække mange løbere, siger Lotte M. Petersen fra Rulnord.

Rullemekkaet skal være med til at skabe liv i området, som får fem boligområder. Mageløse bliver nabo til rullemekkaet.

- Vi er super begejstrede for projektet. Flyvestationen inviterer til udendørs aktiviteter med sin horisont hele vejen rundt. At kunne cykle og rulle på de fantastiske anlæg, som projektet Flyvestationen på hjul omfatter, vil kun gøre, at vi alle vil værdsætte livet udendørs endnu højere, siger Claus Davidsen fra Mageløse.

Projektet omfatter en 200 meter lang, oval speedskatebane. En skatepark og en opgradering af Flyvestationens såkaldte pilothotel med café- og klubfaciliteter, omklædning og opbevaring. Det er punkterne øverst på ønskesedlen for foreningerne bag fondsansøgningen om 'Flyvestationen på hjul'. Et rulle- og skatermekka, der nu er rykket et skridt nærmere virkeliggørelsen, efter at Furesø Byråd har givet sin opbakning til projektet.

Opbakningen betyder, at fondsansøgningen nu kan gå afsted til én eller flere fonde, der støtter udendørs og aktivitetsskabende, rekreative anlæg.

- Jeg håber virkelig, at det lykkes. Det vil være et fantastisk løft til kommunen og aktivitetsniveauet for udendørs sports- og motionsaktiviteter på hjul blandt alle aldersgrupper. Det vil styrke foreningslivet og gadesporten, " siger Tine Hessner (RV), formand for Kultur, fritids- og idrætsudvalget,