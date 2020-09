Ungt dansk par på eventyr i gummiplantage

Hvad får to unge mennesker til at søge udfordringer i troperne for at bosætte sig i et ukendt miljø, langt fra den trygge tilværelse hos familien i Danmark? Omdrejningspunktet er overraskende nok en viljestærk kvindes målrettede indsats for en spændende hverdag under eksotiske himmelstrøg.