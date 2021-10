Send til din ven. X Artiklen: Ungesatsning nu! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungesatsning nu!

Furesø - 24. oktober 2021 kl. 07:40

Af Rasmus Dahl, Furesøgårdsvej 1, 3520 Farum, Byrådskandidat for Socialdemokraterne. & Helle Katrine Møller, Søndersøvej 27, 3500 Værløse, Byrådskandidat for Socialdemokraterne

Mange af vores unge her i Furesø fra 13 og opefter savner et fælles sted, der er deres. Et sted hvor de ikke går til noget, men bare er sammen om at være unge omkring det, der er fedt, når man er ung.

For 6 år siden indviede vi Ungekulturhuset, først på Kollekollevej og så på Ballerupvej. Først med en deltidsansat voksen leder. Så som et selvstyrende hus. Lidt ligesom Satelitten og Stien for de voksne med mødelokaler, køleskab og kaffemaskine.

De unge, der siden har engageret sig i Ungekulturhuset, har gjort et utroligt flot frivilligt arbejde. Der er skabt mange aktiviteter af unge for unge med midlerne fra den pulje, der fulgte med huset, "Unge Penge". Respekt for det.

Men - vi er nødt til at indse, at Ungekulturhuset ikke har fået bredt nok fat. At huset ikke er kendt og brugt af ret mange. At det ikke er et levende "væredygtighedssted". Og at der skal en større satsning til, hvis vi for alvor vil tilbyde vores unge et sted, der er meningsfuldt for dem. Det kommende byråd må samles om for alvor at række ud til vores unge.

Vi er nødt til at give et nyt ungehus det budget, der skal til, for at det kan blive et sjovt, levende og dannende miljø for de unge. Hvordan det budget så skal bruges, kan det kommende byråd afgøre i samspil med Ungepanelet og andre gode kræfter. Er det bedst med mindre miljøer? Eller er det sjovere at samles mange et fælles sted? Og kan vi finde en bygning, hvor man kan spille lidt højt og grine foran indgangsdøren uden at genere naboerne? Kunne man fx placere et ungehus i et af erhvervsområderne, der er tomme om aftenen?

Vi er stensikker på, at også forældre savner et sted til og for deres unge. Et sted, hvor deres unge kan videreudvikle sociale færdigheder, lave projekter, hænge ud og lære at feste. Som samtidigt er trygt.

Mange voksne fra Farum husker Mainstreet og Billen. Mange i Værløse husker Alterna og Syvstjernescenen. Vi husker Ungdommens Hus og Kælderhalsen fra den by, hvor vi voksede op i. Hårdt tegnet op kommer Furesø's unge til at huske p-kældrene og tankstationerne.

Det kan vi virkelig godt gøre bedre.