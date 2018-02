Den nye formand for Furesø Ungeråd, Lasse Winther, har smøget ærmerne op. Foto: Jacob Warrer Foto: Lasse Winter

Ungerådet rykker rundt

Furesø - 07. februar 2018

Da man tilbage i 2014 etablerede Furesø Ungeråd havde de voksne politikere næppe forestillet sig, at de unge mennesker så hurtigt ville slå igennem - også på den politiske scene.

Muhammed Bektas blev den første formand for Furesø Ungeråd. Tre år senere strøg han ind i byrådet for Socialdemokraterne med mere end 500 personlige stemmer. Også Cecilia Zade Iseni fik et kanonvalg, men må nøjes med at være suppleant for den konservative byrådsgruppe.

I tirsdags holdt ungerådet så et konstituerende møde for at vælge ny formand. Det blev ikke overraskende ildsjælen Lasse Winther, som fik Christoffer Gottlieb som næstformand.

- Vi har et meget stærkt hold. Jeg kan mærke idérigheden og handlekraften i de nye medlemmer. Derfor glæder jeg mig meget til den nye periode, lyder det fra Lasse Winther, som gerne vil involvere endnu flere unge mennesker i arbejdet.

- Vi sigter mod at udvikle ungerådet i en retning, hvor endnu flere unge kan deltage i både ungerådet og de fællesskaber, der er for unge i kommunen. Et af de første trin er at høre flere unge. Det gør vi ved at holde alle møderne åbne, så alle kan komme med idéer og forslag, siger Lasse Winther, som lover, at det ikke bliver voksenkedeligt.

- Møderne holdes derfor i ungekulturhuset på hverdage - og jeg har sat det som mit personlige mål, at ungerådsmøderne ikke bliver formelle og kedelige. Der er ingen grund til, at ungerådet holder voksenmøder. Der findes mange måder at gøre møderne mere engagerende og sjove at deltage i. Det handler nemlig om at huske at holde gejsten oppe for det frivillige arbejde. Selv ildsjæle kan brænde ud, konstaterer den nye formand for Furesø Ungeråd.

En stor del af arbejdet finder sted i de unges eget kulturhus på Ballerupvej i Værløse, som naturligvis også er en del af Lasse Winthers personlige mål.

- Personligt glæder jeg mig til at hjælpe kommunen med at få flere og billigere ungdomsboliger, og så selvfølgelig at få Ungekulturhuset til at vokse endnu mere. Også arbejdet med events til unge ser jeg frem til, siger Lasse Winther.