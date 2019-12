Duoen Jesu Brødre giver den gas

Ungekulturhuset danner rammen om koncert

Furesø - 03. december 2019 kl. 18:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

VÆRLØSE: Fredag 6. december kl. 19.30 omdanner Furesø Ungepanel (FUP) Ungekulturhuset (UKH) på Ballerupvej til et musikspillested. Der vi være DJ og koncert med Jesu Brødre.

- I kender dem godt - den danske duo, der for alvor ramte de danske hitlister med deres single 'Kranalarm. Deres politisk ukorrekte tekster og deres svedige beats. Det bliver en konge aften!" siger Silja Lecanda Østerbye, medlem af FUP og smiler.

Arrangementet koster kun 25 kr. i døren, men der er begrænsede pladser, så man skal komme i god tid, hvis man vi være sikret en plads. Arrangementet er alkoholfrit, men man skal være 14 år for at komme ind.

- Jesu Brødre taler vores sprog og de kan starte en fest, og vi vil gerne have noget mere liv. Derfor er det superfedt, at vi nu har samlet et Ungepanel, som kan stå sammen om events, hvor unge kan mødes, tilføjer Aksel Kock som også er medlem af FUP.

I oktober blev FUP konstitueret. Furesø Ungepanel vil nu og i fremtiden kæmpe for et mere attraktivt ungemiljø igennem forskellige aktiviteter. De håber også på, at de kan sikre, at de unge får en stemme i lokalpolitikken og dermed sikre, at politikerne forsat vil fokusere på et godt ungeliv.

- Det er bare så vigtigt, at vi selv tager et ansvar, hvis man ønsker noget særligt for sig selv og sine venner, siger Simon Meincke, tidligere Ungerådsmedlem i Furesø og medlem af FUP.

FUP består pt. af 20 unge i alderen 14-26 år, med forskellige baggrunde. Nogen går i folkeskole og gymnasiet mens andre er i gang med en videregående uddannelse, eller holder sabatår. På den måde repræsenterer FUP en bred og mangfoldig gruppe af unge med forskellige interesser.

- Vi vil dog rigtig gerne have flere medlemmer, da vi gerne vil repræsentere alle unge i Furesø. Derfor holder vi hver måned et åbent panelmøde, hvor alle interesserede er velkomne. Her kan man høre meget mere om vores arbejde og få en rundtur i vores hus, UKH Ballerupvej 31. På den måde håber vi, at flere vil få øjnene op for de utallige muligheder, som vi unge i Furesø har, fortæller Marie Rodian Arleth, tidligere elevrådsformand og medlem af FUP.

Kom og hør mere til næste månedsmøde onsdag 4. december kl. 18.30 eller følg Furesø Ungepanel på facebook: https://www.facebook.com/Furesoeungepanel/