Unge spiste melorme og lærte om nødhjælp

Så er det på søndag den 8. marts, at Folkekirkens Nødhjælp samler ind til støtte for nogle af verdens fattigste befolkninger i deres kamp mod sult og klimaskabte ødelæggelser.

- Vi håber, at rigtig mange furesøborgere vil melde sig som indsamlere, da resultat er afhængigt af, hvor mange, der deltager, lyder det fra en af de tre indsamlingsledere i Furesø, Ole B. Kristensen, der står for indsamlingen i Værløse.

Ole B. Kristensen forventer i år, at flere unge vil melde sig, blandt andet nogle af de skoleelever, som for tiden går til konfirmationsforberedelse.

At mange af de unge er klimabevidste, kom til udtryk, da en af Folkekirkens Nødhjælps "Tag#Del Karavaner" på sit første stop besøgte Værløse Kirke i tirsdags. Karavanen består af unge frivillige klimaambassadører, som har opholdt sig 6-7 uger i et af de lande, hvor hjælpeorganisationen arbejder. Efter opholdet rejser de rundt og oplyser om, hvordan vi i Danmark kan hjælpe de nødlidende befolkninger, som især rammes af klimaforandringerne.

I Værløse fortalte karavanens fire frivillige, at insekter kan være med til at skaffe verdens fattige mad på bordet i den klimaforandrede verden; fx ved at folk i de udsatte lande lærer at opdrætte fårekyllinger, som kræver meget lidt plads og vand i forhold til den mængde næring, de indeholder. Produkter af melorme hører også til de fødevarer, der skal bruges i fremtiden, fik konfirmanderne forklaret, hvorefter der blev uddelt smagsprøver på blandt andet stegte melorme og knækbrød lavet med melormemel. Flere af deltagerne var ret skeptiske, men efter at have smagt forsigtigt på produkterne, bad de straks om mere. "Det smager jo super godt", lød det fra en af eleverne fra Søndersøskolen.