Det er denne Opel Corsa, som blev stjålet sidste tirsdag. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Unge mænd truede 59-kvinde til at udlevere bil: Nu har politiet fundet mobiltelefon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge mænd truede 59-kvinde til at udlevere bil: Nu har politiet fundet mobiltelefon

Gerningsmændene vurderes til at være 15-17 år

Furesø - 27. april 2021 kl. 15:30 Kontakt redaktionen

112 Tirsdag aften i sidste uge blev en 59-årig kvinde fra Farum udsat for et væbnet røveri og tvunget til at udleveret sine bilnøgler og mobiltelefon.

Det skete på Akacietorvet i Farum, og det var dengang sparsomt, hvad politiet kunne fortælle om røveriet ud over, at det blev begået af to hætteklædte mænd, der truede hende med en lille pistol. Flere patruljer kørte til området for at lede efter de to mænd og bilen, men det var ikke muligt at finde dem.

Nordsjællands Politi kan dog nu fortælle, at de har fundet mobiltelefonen, som muligvis kan give flere spor.

"Vi har fundet telefonen i flugtruten, da de kastede telefonen ud af vinduet længere nede af vejen. Vi er derfor lige nu ved at indhente tekniske svar fra telefonen. Derudover er vi også ved at indhente video-overvågning," siger politikommissær Martin Holm-Knudsen.

Unge gerningsmænd Politiet har stadig ikke et signalement af de to mænd. Det eneste, han kan fortælle, er, at de talte dansk, bar lyseblåt mundbind, og at de formentlig kun er omkring 15-17 år. Bilen de stjal er en blå Opel Corsa fra 2004, som politiet heller ikke er kommet på sporet af.

Manden til den 59-årige kvinde har selv lagt et billede op af bilen med oplysninger om nummerplade i flere Facebook-grupper i håb om, at nogen har set den. Det er blandt andet sket i den offentlige Facebook-gruppe 'Hjælp i Furesø', hvor opslaget er kommet bredt ud med 4,4 tusind delinger. Furesø Avis har fået tilladelse til at bringe billedet. lmv