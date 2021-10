Unge kastede med kanonslag

Politiet fik mandag eftermiddag en anmeldelse om, at en mindre gruppe unge stod og kastede med kanonslag i en parkeringskælder under Bybækterrasserne i Farum. Anmeldelsen kom kl.17.30, og en patrulje kørte til stedet for at undersøge nærmere, men det var ikke muligt for politiet at finde nogen, der kunne sættes i forbindelse med hændelsen. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv