Unge i midtpunktet skal dyrke parkour

Furesø - 03. april 2018

Beton, stål, jern og sten. De grå overflader i Farum Midtpunkt indbyder måske ikke umiddelbart til leg og motion, men til gadeidrætten parkour er det noget nær optimalt. Der er mange gode muligheder for hop og tricks, og man kan da sagtens slå en saltomortale op ad en lodret mur.

Det kan 46-årige Jesper Raaberg i hvert fald og sammen med den ti år yngre Nicholas Trier Lind har netop startet foreningen Ninjafabrikken. De to har været aktive i Farum Gymnastikforening, men bryder ud for at lave et tilbud, der er mere fleksibelt og billigere. Målet er at få fat i de unge i Farum Midtpunkt, der ellers ikke dyrker foreningsidræt.

- Grunden til vi bryder ud er, at vi gerne vil favne dem, der ikke passer ind. Der er en masse, der har svært ved at blande sig i foreningslivet, fordi det er for låst og for formelt, forklarer de.

Særligt for børn med brune øjne, som de udtrykker det, oplever de, at der ikke er en kultur for at gå til sport på samme måde som for etnisk danske børn.

Derfor vil det kommende tilbud have base i Farum Midtpunkt, hvor de unge bor og er, så de blot kan kigge forbi, når det passer ind. Foreningen er kommunalt støttet, og det er ikke mindst fordi, Jesper Raaberg og Nicholas Trier Lind har store ambitioner med deres parkour.

- Vi vil åbne byen op. Vi hjælper Farum med at opdage, hvad det område kan, og så løfter vi en opgave om integration samtidig med, siger Jesper Raaberg.

Gode erfaringer

I og med de begge har undervist i parkour i gymnastikforeningen og lavet sommerferieaktiviteter for børn, så er det et tilbud, som børnene kender. Og i deres daglige arbejde har særligt Nicholas Trier Lind brugt parkour. Han er nemlig skolelærer på Lyngholmskolen, og her har han oplevet, at den anderledes måde at bruge sin krop på vækker glæde hos børnene, hvad enten de hestepiger eller fodboldfanatikere.

- Jeg har haft inklusionsbørn, som ingen kunne styre. De kunne smadre en hel idrætstime, men nogle af dem gik også til parkour, og der gik det fint. Så jeg tog fem eller seks drenge ud og lavede parkour med dem, og på den måde fik jeg skabt en relation, hvor man kunne stille krav. Jeg har også undervist piger, der gik til ridning, eller fodboldhandicappede drenge, der nok er gode til fodbold, men som ikke kan slå en kolbøtte. De kan ikke få armene ned igen, og det er det vi elsker. At få dem til at lykkes, siger Nicholas Trier Lind.

Robuste børn

Tilbuddet består udover af parkour også af calisthenics og ninja warrior. Det er henholdsvis gymnastiske øvelser, hvor du bruger din kropsvægt og en art forhindringsbane, der er kendt fra tv.

De oplever, at både børn, unge, gamle og ældre har godt af at få brugt hele deres krop på en anden måde, end når de går til tennis, håndbold eller cykler. Der er fokus på enkelte egenskaber. Parkour og deslige gør, at man bliver robust.

- Jeg plejer at kalde det anti-skrøbelig. Mange folk går rundt, og hvis de falder, så brækker de noget, siger Jesper Raaberg.

Sjov træning

Hovedformålet for de to mænd er skabe en forening, hvor man kan komme og træne, mens man har det sjovt.

- Vi laver det folk vil have, og vi laver det, der virker, siger de.

I første omgang kan man, så snart vejret bliver bedre, lave gratis træning sammen med dem på lørdage ved anlægget ved Farum Arena.

Præcis hvornår Ninjafabrikken kan slå dørene op, afhænger af kommunen, som skal udlevere nøglerne til et lokale ved Bybækhallen i Farum Midtpunkt.

Derefter så har Jesper Raaberg og Nicholas Trier Lind endnu flere drømme. De håber på at kunne etablere en indendørs ninja warrior-bane, men i første omgang handler det om at få nogle unge til at have det sjovt, mens de opdager, hvad deres krop kan.