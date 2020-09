Galaksen må udsætte Grease endnu engang.

Ungdomsmusical udskydes til april 2021

Furesø - 05. september 2020 kl. 19:43 Af Mikkel Kjølby, Frederiksborg Amts Avis Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle have været årets højdepunkt for mere end 80 unge talenter for Furesø. Men sådan blev det desværre ikke! "GREASE - The Musical" 10 års jubilæumsforestillingen for Furesø Ungemusical, og markeringen af et suverænt samarbejde mellem Furesø Musikskole, Furesø Ungdomsskole og Galaksen, måtte udskydes.

- Allerede længe inden den planlagte premiere var fem forestillinger helt udsolgt og ikke mindre end hele to ekstraforestillinger blev annonceret på plakaten. Men så kom COVID-19 og satte en stopper for både prøveforløbet op mod premieren og spilleperioden, fortæller Ann-Sofie Bjerregaard Reuter fra Galaksen og fortsætter:

- Det kostede blod, sved og tårer og et enormt arbejde at få rykket rundt på arrangementer i Galaksen således musicalen i stedet kunne lægges i efteråret 2020, med premiere søndag den 18. oktober. Men nu må holdet bag se i øjnene, at det pga den fortsat alvorlige situation med COVID-19 ikke er forsvarligt at gennemføre musicalen i efteråret 2020.

Kulturhusleder og instruktør Morten Mathiesen er brandærgerlig.

- Der er ikke nogen god måde at sige det på - hele holdet af unge talenter var jo grædefærdige, da de fik beskeden om, at vi må udskyde igen. Flere må nu overveje deres deltagelse fordi efterskoleophold, udlandsophold osv forhindrer dem i at være med og det er simpelthen så ærgerligt, siger Morten Mathiesen, og fortsætter:

- Der er ikke nogen udvej, vi er nødt til at aflyse GREASE i efteråret 2020. Coronaen spøger stadig og det er simpelthen for risikabelt, at udsætte alle i den her kæmpe produktion for den risiko. Det er simpelthen så ærgerligt, men sådan bliver det desværre nødt til at være"

I Galaksen håber man nu på, at kunne gennemføre forestillingen i påsken 2021.

- Helt praktisk så kontakter vi alle, der har købt billetter, og oplyser dem om de nye datoer" siger Ann-Sofie Bjerregaard Reuter.

Holdet bag forsøger nu, at lægge en ny plan for det kommende år og glæder sig til, at spille i 2021.

- Nu tror vi på, at vi kan gennemføre i påsken 2021, og så blæser vi simpelthen taget af Galaksen med Grease - The Musical. Glæd jer for det bliver den vildeste og fedeste oplevelse, siger Morten Mathiesen.

Information om billetter og nye spilletider findes online på www.galaksen.dk. Alle kan beholde deres billetter, de gælder til de nye datoer og spilletider.