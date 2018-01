Ungdommens dag på rådhuset

En nyhed var det ikke, for det er efterhånden en måneds tid siden, at Furesø Kommune blev afsløret som modtager af prisen som Årets Ungdomskommune, men onsdag eftermiddag var tiden kommet til at markere det med en reception på rådhuset.

- Før jeg blev valgt ind i byrådet, var jeg i mange år aktiv sammen med mange andre unge, som ønsker at gøre en forskel for ungdommen i vores kommune. Jeg ved, at vi unge kan få masser af indflydelse, hvis vi ønsker det. Frihed under ansvar har været nøgleordene for mig. Vi unge skal vide og huske, at vi har indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet på ungeområdet. Det kræevr dog, at vi vil engagere os og bliver ved med at holde fast i vores drømme. De drømme, som vi har, men som vi ikke kan forvente at andre kender til, hvis vi ikke fortæller om dem, lød det i hans tale.