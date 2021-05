Ung skakspiller var til danmarks-mesterskab

skak De yngste skakspillere dystede for nyligt til danmarksmesterskabet for børn op til otte år. Det skete i Odense og face-to-face, og her kom Patrick Noumedem Hansen fra Værløse på fjerdepladsen. Han går til daglig i 1. klasse på Lillestjernen og spiller skak i Valby Skakklub.