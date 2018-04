Cecilia Zade Iseni (I midten) fortsætter sin vej indenfor politik. Hun er nyvalgt medlem af Konservativ Ungdoms Forretningsudvalg - endda med flest personlige stemmer.

Ung politiker klar til nye opgaver

Furesø - 05. april 2018 kl. 13:10 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Cecilia Zade Iseni er politik kommet ind med modermælken. Hendes mor Rikke stod bag den konservative kampagne til Furesø Byråd i efteråret.

Netop den kampagne blev startskuddet på den dengang 18-årige Cecilias politiske karriere. Hun fik et kanonvalg med 237 personlige stemmer og en plads som 1. suppleant til den konservative byrådsgruppe.

- Jeg har en konstant trang til at gøre en forskel. Der var flere ting i det danske samfund, jeg var utilfreds med, og jeg valgte at gå ind i politik for at tage et opgør med disse, fortæller Cecilia Zade Iseni.

Undervejs i valgkampen overraskede Cecilia ved at tage kampen op med spidskandidaterne i forbindelse med et vælgermøde på Kruses Gymnasium. Hun virkede aldeles uforfærdet og med samme tilgang til udfordringerne stillede hun op til valg til KUs forretningsudvalg for to uger siden. Også her blev det til et brag af et valg. Cecilia fik flest personlige stemmer af alle.

- Der er ikke noget, jeg hellere vil bruge min tid på end denne her organisation. Konservativ Ungdom har givet mig så meget; kompetencer, udfordringer, oplevelser, venner og store muligheder. I forretningsudvalget får jeg mulighed for at give noget tilbage til den organisation, der har givet mig så meget, forklarer Cecilia Zade Iseni.

Pigen fra Langhuset har tiden foran sig og hvilken vej, hun kommer til at tage afhænger af flere faktorer.

- Jeg har planer om at fortsætte det politiske arbejde for Konservativ Ungdom og partiet. Om det så bliver som kandidat eller bag kulisserne, må tiden jo vise. Jeg er ikke sikker på, hvorvidt jeg vil være folketingspolitiker. I så fald vil jeg gerne ud på arbejdsmarkedet først og have noget erhvervserfaring. Jeg er dog ret afklaret med, at jeg gerne vil lave noget, der har med politik at gøre og har også planer om at læse statskundskab efter gymnasiet, siger Cecilia Zade Iseni.

Den konservative viceborgmester Lars Carstensen ser gode muligheder for Cecilia, hvis hun vælger en fremtid indenfor politik.

- Cecilia er ung, kompetent, ambitiøs, hårdtarbejdende, og ikke mindst vedholdende. At hun desuden er konservativ med hjertet på rette sted fuldender blot pakken. Hun har gode lederegenskaber: Er dygtig til at samle folk om et projekt og hun kan motivere og inspirere andre unge. Vi håber, at Cecilia vil fortsætte i lokalpolitik, da vi er glade for at have hende på holdet. Hun har potentialet til at gå langt i politik og vi vil gerne hjælpe hende på vej, lyder det fra Lars Carstensen.