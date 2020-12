Ung mand sigtet for påvirket kørsel uden kørekort

I bilen sad to unge mænd og føreren var en 20-årig mand fra København. Et narkometer viste, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer.

Et opslag i politiets registre viste også, at han kørte bil, selvom han havde fået inddraget sin førerret.

Passageren var en 20-årig mand uden kendt adresse, og han blev sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde hash. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv