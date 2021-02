Ung mand i soloulykke på motorvejen

112 En 22-årig mand fra København kørte torsdag morgen galt, da han kørte ad Hillerødmotorvejen i nordvestlig retning ved afkørsel 8. Soloulykken skete kl. 7.28, hvor han kørte ind i et vejskilt. En ambulance blev derfor sendt til stedet, men det blev vurderet, at det ikke var nødvendigt at tage ham med på hospitalet. En skiltevogn måtte i en periode dirigere trafikken på grund af den forulykkede bils placering. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv