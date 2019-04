Undervisningsrobot fra Farum vækker opsigt

Den nye Fable Spin blev lanceret på en af verdens førende messer for digitale læremidler i januar i London, da den anses for at have stort potentiale i Storbritannien, der er det eneste G7-land, hvor mængden af industrirobotter er under gennemsnittet i verden. Den nye danske robot gør det nemt at undervise i STEM-færdigheder for elever på alle klassetrin fra indskoling til erhvervsuddannelser. Eleverne kan nemt programmere Fable Spin til at bevæge sig, spille fodbold, rydde op, danse, bryde, overvåge et rum, være social eller transportere emner fra A til B. Den har hjul og en række indbyggede sensorer, så den kan undgå forhindringer, udføre redningsmissioner og navigere efter streger. Fable Systemet gør, at elever fra 3. klasse kan lære programmeringssprogene Blockly og Python.