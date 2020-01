Se billedserie Teaterleder Anders Ahnfeldt-Rønne. Arkivfoto. Foto: Kenn Thomsen

Undergrundens skæbne beseglet

Furesø - 17. januar 2020 kl. 09:45 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For seks år siden blev Kaja og Niels Pihls livsværk Musikteatret Undergrunden til Egnsteatret Undergrunden med base i Galaksen og med fast årligt tilskud fra Staten og fra Furesø Kommune.

Men ved årsskiftet 2021 er det slut. Ved et helt ordinært møde i Furesø Kommunens Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt stemte Venstre og Socialdemokratiet imod at fortsætte det kommunale tilskud til Egnsteatret Undergrunden.

Venstres holdning har længe stået klar, men det var uklart, hvad Socialdemokratiets to medlemmer ville stemme.

Udvalgets formand Tine Hessner (RV) stemte for og har begæret sagen i Furesø Byråd. Men hvis partidisciplinen holder, så vil der være 14 stemmer imod en forlængelse af flertallet og muligvis flere blandt de 21 byrådsmedlemmer.

- Jeg finder det afgørende, at hele byrådet har en politisk debat om Egnsteatrets fremtid og retning. Det tager mange år at etablere et professionelt teater, men det kan fjernes med et snuptag - det synes jeg ikke er respektivfuldt uden en åben debat, som borgerne også kan få adgang til og give deres besyv med, siger Tine Hessner.

Kulturstyrelsen har afleveret en evaluering om Undergrunden, som havde fremmøde for udvalget denne uge.

- Undergrunden præsenterede planer om forestillinger på plejecentre - aktiviteter for børn og unge, åben skole, samarbejder med musikskole, ungdomsskole og andre kulturaktører i endnu højere grad end i dag - endda uden at bevillingen øges, da der er store potentialer for fundraising af midler. Teatrets bestyrelse præsenterede disse spændende tanker overfor KFIU´s medlemmer ved tirsdagens udvalgsmøde. Jeg synes de har en professionel tilgang og i høj grad kan bidrage med noget der sikrer en bred kulturpalette i Furesø, lyder det fra Tine Hessner.

I god gænge

Egnsteatret Undergrunden har ellers haft en eksplosiv udvikling i billetsalget efter ansættelsen af Anders Ahnfeldt-Rønne som leder. I 2019 spillede teatret for godt 12.000 tilskuere. Beslutningen undrer bestyrelsesmedlem i Undergrunden, Helle Katrine Møller.

- Socialdemokratiet og Venstre har bestemt sig for, at det er alt for elitært til Furesø, siger Helle Katrine Møller.

- Hvis Socialdemokratiet og Venstre fastholder, at et professionelt producerende teater, som staten betaler over halvdelen af udgifterne til, er uønsket i Furesø, mister de tusinder, der har taget Undergrunden til sig, et vigtigt fællesskab. Kommunen mister et væsentligt parameter i forhold til Furesøs tiltrækningsstrategi. Furesø tiltrækker pga af vores natur - men også pga vores meget stærke kultur- og fritidstilbud, lyder det fra Helle Katrine Møller, der som byrådsmedlem var med til at etablere Egnsteatret Undergrunden. I øvrigt sammen med Socialdemokratiet.

- Det Socialdemokratiet, jeg kender, arbejder for styrkelsen af den enkelte gennem stærke og bærende fællesskaber. Socialdemokrater er ikke imod ånd, kunst og kultur men ønsker det udbredt og af-elitiseret. Der er jo netop det, som Egnsteatret Undergrunden er et eksempel på. Det håber jeg virkelig, at de bedste - og dermed de fleste - af socialdemokraterne i byrådet er enige i. Jeg håber, at socialdemokraterne holder op med at fokusere på noget elitehalløj, som ikke findes omkring Egnsteater Undergrunden og dets 12000 brugere, siger Helle Katrine Møller, som vil arbejde for at anden beslutning i byrådet.

Støtten til Egnsteatret Undergrunden er i 2020 på 1,8 mio kr., hvilket dækker over Furesø Kommunes samlede bidrag til Egnsteatret på ca. 3 mio. kr.. En del af pengene kommer tilbage til kommunen i form af statsrefusion samt husleje i Galaksen.