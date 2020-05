Undergrunden udsætter stor forestilling

- Vi havde glædet os til at gå igang med prøverne på Puccinis Madama Butterfly, der skulle have haft premiere d.12 august 2020. På grund af corona-epidemien har vi dog måttet se i øjnene, at det er umuligt at starte et prøveforløb op. Derfor får Madama Butterfly ikke premiere til august, fortæller Anders Ahnfeldt-Rønne, leder af Egnsteatret Undergrunden.