Undergrunden takker af med et klassisk operadrama

- I mit lange arbejdsliv har jeg mødt mange gode skuespillere og sangere. Derfor har jeg haft kontakter, som har været til gavn for den slags opsætninger. Det gør, at det lokale publikum har mulighed for at opleve kunstnere, som man normalt kan møde på Holmen. Det har været med en ambition, som strakte sig ud over det normale niveau, forklarer Anders Ahnfelt-Rønne, som igen denne gang står for iscenesættelsen.