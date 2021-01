Det er blandt andet brugen af værnemidler, der har skabt en stor pukkel af udskudte behandlinger hos den kommunale tandpleje i Furesø. Modelfoto: Adobe Stock Foto: okfoto - stock.adobe.com

Under pres: Corona har sendt tandpleje bagud med 3000 behandlinger

Efter coronarestriktionerne har tandplejen fået så stort et efterslæb. at fristen på 18 måneder ikke længere holder. Medarbejderne har sløjfet deres pause og dobbeltbooker

Furesø - 20. januar 2021

Der er mere end travlt hos tandplejen i Furesø Kommune, som efter coronanedlukningen i foråret har oparbejdet en stor pukkel af udskudte behandlinger.

Det har nu givet et efterslæb på 3000 behandlinger, og det betyder, at der nu går op til 24 måneder, før børn og unge under 17 år bliver indkaldt.

Det er et halvt år længere, end kommunens egen tidsfrist, som er på 18 måneder. De 3000 aftaler svarer til 15 procent af indkaldelser i børne-og ungdomstandplejen.

Ingen formiddagspause

Tandplejen i Furesø Kommune er i forvejen presset af et stigende børnetal, men med coronarestriktionerne oveni har det betydet, at tandlæger og klinikassistenter har måtte løbe endnu hurtigere. I en orientering til politikerne i Udvalget for dagtilbud og familier, står der, at de blandt andet har sløjfet deres formiddagspause på 15 minutter, prioriterer mellem patienter, har telefonkonsultationer og lægger flere aftaler sammen. Det er blandt andet brugen af værnemidler, der tager ekstra tid fra behandlingerne.

"Vi ophober en større og større patientmasse per måned, og vi kan ikke arbejde os ud af det, med de tiltag vi allerede har taget," står der i et bilag fra tandplejen.

'Alt for meget'

Normalt kan tandplejen gennemføre 2000 behandlinger de fleste måneder, men siden marts sidste år har de kun haft mellem 700-1400 patienter om måneden.

Politikerne i udvalget for dagtilbud og familier blev i november gjort opmærksomme på problemet, og de har nu besluttet at afsætte penge til et midlertidigt tandlægeteam bestående af en tandlæge og en klinikassistent for 2021. Det drejer sig om 833.000 kroner, som skal findes uden for udvalgets budget. Beslutningen skal derfor videre til Økonomiudvalget og derefter vedtages i byrådet.

"Vi er bagud med 3000 behandlinger, og det er alt for meget. Nu går der to år mellem, at vi ser børnene, og vi holder ikke vores maks på 18 måneder. Derfor vi må tage stilling til, hvordan vi kommer igennem det samtidig med, at vi passer på medarbejderne", siger udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller.

24 måneder for indkaldelse er maksimum i forhold til, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler. I forvaltningens indstilling til politikerne står der:

"Den faglige bekymring ved for langt et undersøgelsesinterval er, at sygdomsopsporingen kommer ud af kontrol, uden at der er mulighed for tidlig indgriben f.eks. at huller bliver dybere, at tænder vokser ud forkert osv. På sigt kan dette skade sundheden og medføre mere krævende og således også økonomiske mere omkostningstunge behandlinger."

Hænger ikke på træerne

Bettina Ugelvig Møller fortæller, at de i udvalget brugte lang tid på at tænke i andre løsninger.

"Vi har vendt det rigtig meget i udvalget, og vi gik alle scenarier igennem. Det bekymrer os, at vi allerede ligger på 24 måneder, og det er bare én medarbjder på tandklinikken, der skal blive ramt af corona, og så skrider det hele. Vi har også fokus på at beholde medarbejderne, da det ikke er rimelige arbejdsforhold. Derfor lægger vi op til en ekstra bevilling," siger hun.

Hun kan dog blive i tvivl om, hvor let det bliver at finde et midlertidigt tandlægeteam.

"Det bliver spændende at se, om vi kan finde en tandlæge, der kan arbejde midlertidig. Sådan nogle hænger ikke på træerne," siger hun.

Hvis der bliver ansat en tandlæge mere forventer forvaltningen, at efterlæbet kan kan være væk i midten af 2021.