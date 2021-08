Se billedserie Ulla Hess er i dag pensionist, men i sin tid lavede hun politisk revolution i Farum. Foto: Mikkel Kjølby

Ulla væltede borgmesteren

Furesø - 26. august 2021 kl. 11:18 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Som politiker skal man passe på, hvad man kommer til at sige til borgerne.

I 1973 var Ulla Hess til borgermøde om planerne om et gigantisk storcenter i Farum på størrelse med Lyngby Storcenter. Borgmester Haakon Vitting Andersen (V) sagde til deltagerne på borgermødet, at det nu engang er byrådet, der tager beslutningerne. Ulla svarede højlydt.

- Jeg stiller op. Og det første, jeg gør, bliver at vælte dig. Og tænk sig: Jeg gjorde det, fortæller Ulla Hess.

Op til valget samme år lavede Ulla Hess sin egen liste med et program ud fra særpræget blanding af bevaring af byens landsbypræg, bedre adgang til børnepasning og miljøpolitik. Ulla kom ind med næstflest personlige stemmer og blev tungen på vægtskålen i det nye byråd. Ulla pegede på socialdemokraten Gøsta Gustavsen som borgmesteren.

Nu skal det med, at Ulla allerede var et kendt ansigt i Farum på det tidspunkt. Hun var engageret i Danmarks Naturfredningsforening og med til at starte foreningen »Det gamle Farums Venner" (I dag Furesø By og Land red.). I 1973 afslørede hun endda en svindelsag, hvor et foderstoffirma havde solgt kviksølvbejdset foderkorn.

- Personligt havde jeg gennem mit svangerskab spist en del æg fra høns, som udskilte giften i æggene. Det betød, at min søn blev født med ansigtslammelse og asymmetrisk tunge. Og senere fik andre men. Sagen blev taget op i ministeriet og man forlod brugen af kviksølv til dette formål, fortæller Ulla Hess.

Det brændende engagement blev afgørende for, at Ulla sagde nej til tilbud fra de etablerede partier og gik sine egne veje. Det var en usædvanlig kombination af Socialdemokratiet, Borgerlisten, Miljølisten og SF.

I 1975 dannede Ulla sammen med ligesindede et egentlig parti Miljølisten i Farum, som i 1978 opnåede tre mandater i byrådet. Ulla sad otte år som 1. viceborgmester i Farum.

- Miljølisten var et lokalt tværpolitisk parti, som vil tage stilling til kommunalpolitiske spørgsmål ud fra én grundlæggende holdning, hvor man prioriterer hensynet til de menneskelige livsværdier og værdierne i den natur, der omgiver os, fremfor hensynet til økonomisk vækst og teknologisk udvikling. Formålet var at Miljølisten skulle tjene som redskab, hvormed borgernes ønsker om miljørigtige løsninger af de kommunale opgaver kunne overføres til politisk handling i byrådet, forklarer Ulla Hess.

Det gik så vidt, at de borgerlige partier i 1978 forsøgte at lokke hende med borgmesterposten, hvis hun ville skifte side. Et tilbud hun sagde nej tak til.

- Man skal huske på, at det var de borgerlige partier, som besluttede at opføre Farum Midtpunkt. Man troede, at det ville blive beboet af velbjærgede borgere, men det blev i stedet beboet af yngre familier og folk under uddannelse. De havde ikke i sinde at indordne sig og havde nogle af de samme synspunkter som mig i forhold til bedre muligheder for at få passet børnene. En overgang var der en venteliste på 800 børn. For man havde totalt fejlbedømt behovet. Men også estimerede borgere støttede mig, fordi jeg repræsenterede synspunktet om, at bevare Farum som en by med et godt miljø og landsbypræg, fortæller Ulla Hess, som var medvirkende til, at storcenterplanerne blev sendt til vejledende folkeafstemning, hvor borgerne stemte klart nej. I stedet fik man det center, som i dag kendes som Farum Bytorv.

Ulla fik også udarbejdet bevaringsplaner for landsbyen, satte fingeraftryk på flere grønne arealer og kørte hårdt på at få fikset problemerne med forurening og spildevandsoverløb.

I de kulørte blade Kærligheden til Farum kom ikke ud af ingenting. Ullas far købte Geddevasegård, da hun var 10 år gammel. Hun blev boende på gården frem til 1991. I dag bor hun i et lille hus i idylliske omgivelser på Kong Volmers Vej. Ulla blev uddannet skolelærer og arbejdede på Syvstjerneskolen i Værløse.

Den unge kvinde med de markante holdninger vakte opsigt. Ikke kun i Farum. De kulørte blade fik også øje på hende.

Især en historie vakte opsigt. Ulla fandt nemlig ud af, at det øvrige byråd skillingede sammen for at købe en bh til hende, da det så at sige var faldet dem for brystet, at hun ikke brugte en sådan. Ulla svarede igen ved at købe et suspensorium, som kunne hjælpe med at holde det mandsdominerede byråd oppe.

- Tro mig, det der Metoo nutildags. Jeg mærkede det på min egen krop. De ældre herrer i byrådet kaldte det frugtsommeligt sludder, når jeg sagde dem imod, siger Ulla med et grin.

Efter 12 år som byrådsmedlem valgte Ulla at trække stikket.

- Det er et stort arbejde at sidde i byrådet. Jeg synes, at mit liv skulle indeholde andet end politik, forklarer Ulla Hess om den store beslutning.

Opråb til politikerne I dag er hun pensionist og giver gerne et indspark til det nuværende byråd. Ulla er nemlig bekymret for nærdemokratiet og har nogle ønsker til kandidaterne ved kommunalvalget den 16. november.

- Først og fremmest ønsker jeg, at kandidaterne tydeligt fortæller borgerne, hvad deres visioner er for kommunens fremtid. Det kunne være skønt, hvis der kommer kandidater med et helhedssyn, siger Ulla Hess.

Der er nemlig sket en del, siden hun sad i byrådet. Forvaltningen er blevet større og spiller en markant forøget rolle i forhold til politikerne. Desuden er tilslutningen til vælgerforeningerne væsentligt lavere end i 1970-80´erne.

- Politikerne skal kunne stå imod, når forvaltningen kommer med forslag. Politikerne skal have mod og indsigt og turde komme med deres egne forslag, fastslår Ulla Hess.

Forvaltningens store rolle er også et problem i forhold til borgerinddragelse, mener Ulla Hess.

- Borgerinddragelse er ikke-eksisterende i Furesø Kommune. Der er et højt informationsniveau og der bliver brugt mange penge på fine ord om borgerinddragelse, men når det kommer til beslutningerne, bliver borgersynspunktet ikke inddraget, forklarer Ulla Hess.

Ikke mindst på byplansområdet er hun bekymret.

- Presset fra byggematadorer er på vej til at hærge Farum. Der bliver dispenseret fra alt - selv helt nye lokalplaner.. Furesø er unik, fordi vi stadig har store naturværdier og samtidig ligger tæt på hovedstaden. Men naturen er under hårdt pres og vores politikere øger presset . Hvis det fortsætter, bliver Furesø blot endnu en grå forstad indenfor en generation. Seneste eksempel var byrådets absurde ønske om at lave parkeringspladser midt i Farum Vest-fredningen. Derfor vil jeg opfordre vælgerne til at støtte politikere, som har øje for Furesøs natur og de særlige bymiljøer og ikke ønsker yderligere befolkningstilvækst., siger Ulla Hess.