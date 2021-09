Udvidelsen af Jonstrup Skole til to spor til og med 3. klasse blev reelt vedtaget af Furesø Byråd onsdag aften. Placeringen af det kommende pavillonbyggeri er ikke afgjort. Skitse: Furesø Kommune..

Udvidelse vedtaget - skolebus med i købet

Furesø - 02. september 2021 kl. 10:29 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Et enigt byråd besluttede onsdag aften at en udvidelse af Jonstrup Skole til og med 3. klasse samt en skolebusordning for eleverne i 4 til 5. klasse anbefales i forhold til budgetforhandlingerne. Dermed er udvidelsen reelt vedtaget.

Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) betragter det som en sober løsning.

- Jonstrup udvides, og vi får mange nye borgere. Det har været opgaven at finde det øjeblik, hvor vi skal udvide indskolingen i Jonstrup, så vi kan tage imod de nye borgeres børn. Vi er nået frem til en realistisk plan for udvidelsen til og med 3. klasse. Det vil styrke børnelivet i Jonstrup, fordi FFO 1 går til og med 3. klasse. Vi etablerer også en forsøgsordning med skolebus for 4 og 5. klasse. Det vil også være med til at styrke området. Derefter vil vi fortsat følge udviklingen i Jonstrup, sagde Henrik Poulsen.

Forslaget fik opbakning hele vejen rundt. Jonstrup Skole er en indskolingsafdeling for Ll. Værløse Skole. I mange år har det været sådan, at eleverne fra Jonstrup starter på Ll. Værløse Skole i 3. klasse. I forbindelse med de mange byggerier i Sydlejren og den naturlige befolkningsvækst har forældre og borgerforeningen i Jonstrup udtrykt ønske om en udvidelse af skolen. Befolkningstilvæksten har dog ikke været så stor som forventet.

Venstre har presset på for en udvidelse af Jonstrup Skole.

- Venstre er glade for, at der er enighed om en udvidelse af Jonstrup Skole til og med 3. klasse, og en undersøgelse af mulighederne for en udvidelse til og med 5. klasse. Jeg er sikker på, at børnene og forældrene vil gøre skolen til en kæmpe succes, hvor vi på sigt kan få to klasser til og med 5. klasse, lød det fra Venstres byrådsmedlem Jesper Larsen ved byrådsmødet onsdag aften.

Liberal Alliances Søren Bronee Broner stemte ogå for, men gav udtryk for, at Jonstrup Skole burde udvides til og med 6. klasse. Det Radikale Venstres Tine Hessner foreslog, at ældre elever også kan komme med skolebussen fra Jonstrup og fokuserede på placeringen af pavillonerne.

- Placeringen af pavilonerne er ikke en denne dagsorden. Men jeg er ikke begejstret for den foreslåede placering, men det kan vi arbejde videre med. Jeg håber, at vi får andre placeringgsmuligheder for pavillonerne, sagde Tine Hessner med henvisning til forvaltningens forslag om at placere pavillonbygninger langs Jonstrupvangvej.

Ved skolestart 2022 vil der blive oprettet to spor i 0. klasse, og et spor i 1. 2. 3. klasse. Indenfor får år vil der være to spor hele vejen til og med 3. klasse, og det er altså nu besluttet at udvide bygningskapaciteten til at rumme dette. Det er samtidig besluttet at kompensere økonomisk for lavere klassekvocienter overfor Ll. Værløse Skole og Jonstrup Skole