Udvalgsformand svarer på kritik af spareforslag

Budgetaftalen lægger op til, at en gruppe borgere fremover selv skal betale for levering af medicin. Matilde Powers (S) svarer nu på hård kritik fra Ældre Sagen

budget En lille gruppe borgere på 51 personer står til at miste deres økonomiske hjælp til at få leveret medicin.

Det er indtil videre aftalt i budgetaftalen for næste år, der er indgået mellem alle byrådets partier undtagen Liberal Alliance. Det drejer sig om personer, der fysisk ikke selv er i stand til at hente medicinen på apoteket, og som derfor er visiteret af kommunen. Det kan for eksempel være fordi, at de er sengeliggende.

I stedet skal borgerne selv betale for leveringen, og for 36 borgere vil det betyde en årlig udgift på 845 kroner, mens det for 15 borgere vil give en merudgift på 1690 kroner om året.

Det er faldet Ældre Sagen for brystet, som i deres høringssvar til budgettet mener, at kommunens årlige besparelse på 125.000 kroner rammer nogle af de svageste borgere.

"Ældre Sagen må indtrængende opfordre til, at man fra politisk side ophører med disse kortsigtede besparelser, som rammer de svageste, typisk ældre, borgere, og at man i år dropper den forslåede besparelse på nedlæggelse af medicinafhentningen," står der i høringssvaret.

Derudover er hos Ældre Sagen også bekymrede for, om det vil være utrygt for borgerne at få leveret medicin af ukendte personer, og om der er sikkerhed for, at medicinen bliver leveret, hvis døren for eksempel ikke bliver åbnet.

Har de råd til at betale?

Formand for socialudvalget, Matilde Powers (S), svarer på kritikken, og hun mener, at forslaget kan give god mening, da det ikke længere vil være sundhedsmedarbejderne, der skal levere medicinen.

"De bruger forholdsvis meget tid på det, og det vil frigive tid til at yde mere kernevelfærd til borgerne. I stedet er det apotekerne, der skal levere medicinen," siger hun.

Men kan kommunen ikke fortsætte med at betale for leveringen, selvom det bliver leveret af apotekerne?

"Der vil komme en lille udgift til levering, for de borgere som selv er i stand til at betale. For borgere, som er økonomisk trængte, vil kommunen fortsat finansiere leveringen. Derfor er det selvfølgelig også endnu uvist, om besparelsen i sidste ende vil blive helt så stor som estimeret i budgettet" siger hun.

Matilde Powers holder dog stadig alle døre åbne.

"Nu må vi se, hvad vi ender op med i den drøftelse, der pt er om 2. behandlingen af budgettet. Men uanset udfaldet vil vi til enhver tid støtte borgere, der er økonomisk trængte. Ingen skal være bekymrede for, om de i fremtiden kan få leveret deres medicin," siger hun.

Der kommer ikke til at være en fast beløbsgrænse for, hvornår en visiteret borger er økonomisk trængt. Det kommer i stedet an på en individuel vurdering af borgerens økonomini og forbrug, fortæller hun.

Furesø Avis har også forsøgt at få en kommentar til besparelsen fra Carsten Svensson (DF) og Berit Torm (V), der begge er medlem af socialudvalget. Men de to politikere er ikke vendt tilbage.