Udvalgsformand om nye skoledistrikter: Vi skal ikke udtømme en skole

Den socialdemokratiske udvalgsformand Henrik Poulsen er lydhør over for skolebestyrelsernes bekymringer

Furesø - 13. marts 2021 kl. 07:51 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

skoledistrikter Når der lægges op til at ændre på skoledistrikterne i Farum og Værløse, er det kun ét af de værktøjer, som kommunen vil bruge for at styrke folkeskolerne.

Det fortæller formand for udvalget for skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen (S), der samtidig uddyber, hvorfor han mener, at det er en god idé at justere på skoledistrikterne.

"Vi har syv fine skoler, men de har forskellige vilkår, og det skal de mindre ændringer afbøde lidt på. Vi har især skoler, der er udfordret socio-økonomisk, og det er et de seks små værktøjer, vi benytter for at give mere lige vilkår. Der er ingen, der forestiller sig, at det er en hokus pokus løsning, da det skal ses i sammenhæng med de andre ting," siger han.

Skal ikke udtømme skole I januar vedtog Udvalg for skole og ungdomsuddannelse en handleplan, som indeholder indsatser, der skal være med til at indfri kommunens vision og 2030-mål om et godt børneliv. På det seneste udvalgsmøde i marts stemte Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre for at sende en ændring af skoledistrikterne i høring, mens Konservative stemte imod. Derimod kunne alle partier enes om at understøtte en mere ligelig elevsammensætning imellem skolerne ved, at børn med sproglige udfordringer får forrang til eventuelle ledige pladser på skoler, som har et stærkt sprogligt miljø.

I forhold til ændringen af skoledistrikterne ser Henrik Poulsen frem til at læse høringssvarene fra blandt andet skolebestyrelserne, og han erkender, at det skal tænkes godt igennem, da justeringerne ellers kan føre til nye problemer. Det gælder for eksempel på Lille Værløse Skole, hvor omkring 20 børn per årgang får nyt skoledistriktet fra 2022, og formanden for skolebestyrelsen, Majbritt Sørensen, advarer om, at de kan komme til at mangle elever, hvis befolkningsprognosen i Jonstrup ikke holder.

"Vi skal ikke udtømme Lille Værløse Skole, i stedet vil vi meget gerne styrke skolen. Der er vokseværk i Jonstrup, så det handler også om at skaffe plads til de elever, men der er også en formodning om, at prognoserne for Jonstrup er lige i overkanten, og at folk flytter til i en lidt langsommere grad, så det skal vi også have for øje," mener Henrik Poulsen.

Sprænge normering Fra skolebestyrelsen på Solvangskolen i Farum er der i stedet en bekymring for, at klasserne kommer til at sprænge normeringen på 28 elever per klasse, når de skal modtage 10 elever per årgang fra henholdsvis Lyngholmskolen og Stavnsholtskolen. Også den kritik mener Henrik Poulsen er berettiget.

"Det vil vi også se på, for det er ikke hensigtsmæssigt, hvis der skal etableres nye klasser, som også kan være dyrt. I vores beregninger er der dog plads på de enkelte skoler, når vi kigger frem," siger han.

Både frygten for at udtømme Lille Værløse Skole og frygten for for store klasser er noget, som de vil se på, ifølge Henrik Poulsen,

"Vi skal ikke løse ét problem og samtidig skabe nye udfordringer," siger han.

Furesø Avis har også forsøgt at få en kommentar fra den konservative næstformand i udvalget, Cecilia Zade Iseni, men det har ikke været muligt.