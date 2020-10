Udvalgsformand glæder sig over løft af børneområdet

- I denne byrådsperiode er normeringerne i Furesøs dagtilbud blevet styrket med samlet seks millioner. Sammen med tilskud fra staten, når vi i 2021 op på yderligere 1,5 mio. kroner, som kommer ud at leve, når et nyt budgetår folder sig ud. Det er rigtig, rigtig godt for børnene, medarbejderne og familierne i Furesø og vi skal fortsætte den kurs, siger udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller (S).

- De fire partier har arbejdet benhårdt på at sikre gode rammer om børnene på dagtilbudsområdet i Furesø. Med input fra grundige høringssvar står vi nu med en budgetaftale, som tager hånd om både store og små. Jeg er som udvalgsformand for dagtilbud og familier rigtig glad for, at besparelsesforslagene på dagtilbudsområdet er sløjfet, siger Bettina Ugelvig Møller og fortsætter:

- Børnene i vores dagtilbud skal mærke, at vi prioriterer flere voksne omkring dem og medarbejderne og lederne skal mærke, at de har flere kolleger - derfor har vi igen i år valgt at afsætte midler i budgettet til at forbedre normeringerne i vores dagtilbud. Samtidig tager vi også vare på medarbejdernes arbejdsvilkår. Forslaget om at fjerne de såkaldte kutymefridage er taget ud. Det bliver op til bestyrelserne i dagtilbuddene at beslutte, om de vil øge antallet af lukkedage - og bruge besparelsen på bedre normeringer - eller ej. Endelig er det besluttet, at dagtilbuddene selv kan beholde den ressourcebesparelse, der måtte komme ved at færre institutioner har udvidet åbningstider.