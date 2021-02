Udvalgsformand: Vi er rigtig trygge ved genåbning af skolerne

Udvalget var torsdag i sidste uge indkaldt til et ekstraordinært møde for at godkende rammmerne for åbningen. I besskrivelsen står blandt andet, at eleverne skal holde frikvarter klassevis, og at der skal være få voksne om en klasse i skoletiden. Derudover er der også åbent i FFO'erne i vinterferien. Henrik Poulsen håber, at de ældste elever også snart kan vende tilbage.