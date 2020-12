Der er især mange ældre, der frygter, at deres aktiviteter skal flyttes fra Værløse til Farum for et gøre plads til et ungemiljø. Foto: Allan Nørregaard

Udvalgsformand: Ingen foreninger skal flytte til Farum næste år

Der bliver ingen flytning fra Satellitten til Farum Kulturhus, før der er lavet en lokaleundersøgelse. Politikerne kigger også på, om en tidligere telefonbygning kan løse problemet

Furesø - 13. december 2020 kl. 07:23 Kontakt redaktionen

Det har givet stor uro blandt de mange foreninger, der bruger Satellitten i Værløse, at der er planer om et samle et ungemiljø ved Galaksen og inddrage lokaler i Satellitten. De frygter, at de i stedet skal rykke til Farum Kulturhus, for at gøre plads til de unge. Det skyldes, at der i et forslag til anlægsbudgettet for næste år var lagt op til, at en del af foreningerne i stedet kunne få plads i Farum.

Udvalgsformand Tine Hessner (R) har siden lagt vægt på, at intet er besluttet endnu, og at der først skal være en dialog med foreningerne. Hun fortæller nu til Furesø Avis, at ingen af foreningerne skal frygte ændringer i 2021. Hos forvaltningen er de netop i gang med at udforme et spørgeskema, der bliver sendt rundt til foreningerne i starten af næste år, så de kan blive klogere på, hvad der er behov for af lokaler.

"Meningen var, at vi skulle have en proces, hvor vi kunne samle folk, men det er ikke muligt på grund af corona. Forvaltningen er ved at lave et skema, hvor vi spørger bredt ind til foreningernes lokalebehov, herunder mødelokaler, og hvad der er vigtigt at værne om. Der er ingen, der bliver flyttet i 2021," siger hun.

Ny bygning i spil Der er især mange ældre borgere, der har sin gang i Satelitten, hvor der blandt andet bliver spillet bridge og er mange andre ugentlige aktiviteter. En af de foreninger med flest aktiviteter er ÆldreSagen, som Tine Hessner allerede har haft et møde med. Hun fortæller, at lokale-undersøgelsen skal kombineres med møder med de enkelte foreninger.

"Vi vil også holde online-møder, så meningen er at kombinere de to ting. Vi vil tage en drøftelse med den enkelte bestyrelse, og de kan også få foretræde for udvalget, hvis de ønsker det," siger hun.

I mellemtiden er der også kommet en ny bygning ind i overvejelserne, så der måske bliver plads til alle i Værløse. Det er den såkaldte telefonbygning, som tidligere har huset teleselskabet KTAS. Den står lige nu tom, men er ikke ejet af kommunen.

"Bygningen ligger mellem stationen og Galaksen, og hvis vi kan få den i spil, kan vi bevare Satelitten helt. Vi prøver at kigge på de samlede arealer, som vi har at gøre godt med," siger hun.