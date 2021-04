Udrykning til Meny - ild i røgovn

Frederiksborg Brand og redgning foretog udrykning, men ved ankomsten stod det klart, at butikkens personale havde håndteret branden på fineste vis med en pulverslukker. Der havde på intet tidspunkt været fare for personale eller kunder.

- Branden opstod i forbindelse med rygning af nogle varer i en røgovn på størrelse med et klædeskab. Når der opstår sådan en brand, skyldes det ofte, at der går ild i noget fedt. Personalet havde selv håndteret situationen ved at slukke branden med en pulverslukker, fortæller Jan Bloch, indsatsleder i Frederiksborg Brand og Redning.