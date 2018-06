Udligningsløsning modtages med glæde

- Jeg kan med tilfredshed konstatere, at vi nu ikke står til et yderligere tab i udligning på op mod 25 millioner kroner i 2019 og 2020, og at Furesø Kommunes borgere ikke skal holde for. Der bør frem mod 2021 findes en permanent løsning i forbindelse med en forestående generel drøftelse af udligningssystemet. Jeg er glad for at de 34 hovedstadskommuner har stået sammen og fortsat står sammen i kampen for en fair udligning, lyder Ole Bondo Christensen.