Udligning kan koste 100 stillinger

- Uretfærdigheden i dette arbejde er åbenlys, det er tydeligt, at der har været et bundet mandat. Ministeriet har skullet finde nogle beregningsmodeller, der samlet set flytter flere penge fra hovedstadsregionen til yderkommunerne. Furesø bidrager allerede med 270 mio. kr. hvert år til andre kommuner via udligningssystemet. Vores smertegrænse er nået, og derfor er det helt uacceptabelt, at Furesø skal bidrage med yderligere mellem 25 og 50 mio. kr. Det svaret til, at vi skal fyre 80 lærere eller 100 hjemmehjælpere eller lukke én af vores 7 skoler, siger Ole Bondo Christensen.