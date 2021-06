Udgav sig for ungdomsskole og svindlede for tusindvis af kroner

En 38-årig mand blev for nylig ved Retten i Hillerød idømt 60 dages betinget fængsel, betaling af sagsomkostninger samt erstatning på samlet mere end 50.000 kroner for at have udnyttet en snedig fremgangsmåde og købt varer til sig selv ved at udgive sig for forskellige uddannelsesinstitutioner, herunder Allerød Ungdomsskole.

Han udgav sig for Allerød Ungdomsskole ved to tilfælde, hvoraf varerne dog ikke blev sendt i det ene tilfælde. Derudover udgav han sig tre gange for Lyngholmskolen i Stavnsholt ved Farum og ligeledes tre gange for Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød.

Han forklarede i retten, at han "var inde i en dårlig periode", og at han har været hjemløs. Han fortalte desuden, at hans far lige var død, og at nogle af de varer, han bestilte (byggematerialer fra trælasthandler), skulle bruges til at bygge et hus i sin nyttehave for at ære farens minde. Han fortalte dog også, at han havde dårlig økonomi og begik forholdene for at finansiere sit stofmisbrug.