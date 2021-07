Udgav sig for Danske Bank: Tricktyv ville hente dankort

En mand fra Ravnehusparken i Værløse blev lørdag eftermiddag udsat for et forsøg på tricktyveri. Han blev ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra Danske Bank, som fortalte, at anmelder havde købt cykler for 17.000 hos en cykelforretning, og om det kunne være rigtigt.