Legepladsen ved Farum Svømmehal er en af dem, der fremover skal være røgfri, hvis der er flertal for det i byrådet. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Udendørs rygeforbud deler vandene hos partierne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udendørs rygeforbud deler vandene hos partierne

Socialdemokratiet ser gerne et forbud mod rygning på idræts-og kulturfaciliteter, mens Radikale Venstre og Liberal Alliance ikke mener, at det er en kommunal opgave. 'Vi ved slet ikke, om der er et problem," siger Søren Bronér (LA) mens Matilde Powers (S) gerne vil gå endnu længere

Furesø - 16. december 2020 kl. 11:57 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Antallet af unge, der begynder at ryge i Furesø, skal længere ned. Det kan politikerne hurtigt blive enige om. Men hvordan det skal gøres, er ikke så ligetil. På onsdagens byrådsmøde skal der tages stilling til, om alle kommunale legepladser fremover skal være røgfri. Det vil for eksempel gælde legepladsen på Værløse Bymidte og legepladsen ved Farum Svømmehal. Legepladser på skoler og daginstitutioners områder er i forvejen røgfri.

Derudover skal politikerne beslutte, om det skal drøftes med Furesø Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget 'hvordan vi fremmer, røgfrie kommunale idræts- og fritidsfaciliteter', som der står i forvaltningens indstilling. Det tredje punkt, som byrådet skal tage stilling til er, om forvaltningen skal indlede en dialog med boligforeningerne om røgfri legepladser.

Spørge foreningerne Men hos Radikale Venstre er Tine Hessner kritisk over for at indføre flere røgfri områder, da hun ikke mener, at det er kommunens opgave. Hun er formand for kultur-og fritidsudvalget, hvor sagen allerede har været på dagsordenen.

"Hvis foreningslivet og boligselskaber gerne vil have hjælp til at understøtte en røgfri kultur, vil vi gerne hjælpe, men det skal komme fra dem. Det er ikke noget, vi skal pålægge dem. Det kan være, at der er en oldboys-afslutning i klubhuset en fredag aften, hvor man gerne vil ryge en smøg på terrassen. Jeg vil derfor gerne først vide, om foreningerne synes, at der er et problem med rygning," mener hun.

Forvaltningen vurderer, at det kommer til at koste omkring 600.000 kroner, hvis der skal sættes skilte op ved legepladser, kultur-, idræts- og fritidsanlæg, der opfordrer til ikke at ryge.

Tine Hessner fortæller, at hun har forsøgt at få svar på, om kommunen har hjemmel til at indføre et forbud mod rygning på for eksempel legepladser. Samme spørgsmål har Søren Bronér (LA).

"Jeg har været meget kritisk over for hele sagsfremstillingen, fordi jeg ikke har fået svar på, hvad reglerne er nu. Hvad har vi af hjemmel, og hvad er det egentlig, at vi vil gøre. Hvis vi kun vil sætte nogle skilte op, som vi tror vil fremme, at vi tager bedre hensyn til hinanden, så kan det være en meget god idé. Men både Søren og jeg tolker det som om, at vi skal indføre en regel," siger hun, mens Søren Bronér tilføjer:

"Og så ved vi slet ikke, om der er et problem. Når folk udviser almindelig sund fornuft over for hinanden, hvorfor skal vi så ind og sætte et skilt op. Det kan jeg ikke forstå," siger han.

Mere ambitiøse Idéen om at indføre flere røgfri områder er en del af en større handleplan, der skal forebygge rygning og tidlig alkoholdebut hos børn og unge. Sidste år blev der for eksempel indført 'Røgfri Skoletid' i kommunen. Hos Socialdemokratiet er Matilde Powers klar til at indføre røgfri legepladser samt idræts-og fritidsfaciliteter. Hun er formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, som også har vendt sagen.

"Vi har set en stigning i antallet af unge rygere for første gang i mange år, og det mener jeg, at vi er forpligtet til at handle på. I 2018 begyndte vi på en ny forebyggelsespolitik, efter at vi fik fremlagt en sundhedsprofil, som viste, at Furesø ikke klarede det særligt godt på blandt andet rygeområdet. Det gjorde os ret bekymrede, og vi tænkte, at vi måtte være mere ambitiøse," siger hun.

Matilde Powers fortæller, at der ikke vil blive delt bøder ud til folk, der for eksempel ryger på legepladser, selvom der indføres et forbud.

"Der bliver ikke nogen, der kontrollerer det. Men vi vil håndhæve det ved at sætte nogle skilte op, så børn ikke bliver påvirket af passiv rygning, og så de ikke ser rollemodeller, der ryger. Det bliver skilte med en positiv vending, hvor der står 'Tak fordi du ikke ryger her'. Det ved man fra Kræftens Bekæmpelse, at det har en god effekt," siger hun.

Matilde Powers så dog gerne, at et forbud mod rygning gik endnu længere. Hun er især inspireret af Aarhus Kommune, der sidste år indførte et rygeforbud, der også gælder udenfor kommunens bygninger.

"Min personlige holdning er, at det ikke bør være tilladt at påvirke andre for passiv rygning på offentlige arealer. Jeg kan sagtens se et spændende perspektiv i, at det afgrænses, hvor man må ryge, i stedet for at afgrænse arealer, hvor man ikke må ryge - for eksempel for fortove og bymidter. Jeg tror, at det bliver mere og mere skærpet med årene, fordi rygning stadig er den største dræber og dermed en kæmpe sundhedsudgift og fordi, at vi skal undgå at børn og unge begynder at ryge," siger hun.

Løftet pegefinger Hos Liberal Alliance er Søren Bronér netop bekymret for, at der vil komme endnu flere steder med forbud mod rygning, og at det kan give den modsatte effekt.

"Vi ønsker lige så lidt som alle andre, at børn skal begynde at ryge. Det er ikke det, vi går i brechen for. Men vi prøver at sige, at det er lidt mere nuanceret end som så. Hvis der er total rygeforbud kan bedsteforældre for eksempel tænke, nej, så gider vi ikke gå derop og lege, hvis der skal løftes pegefingre alle vegne, og man skal føle sig som et dårligt menneske, når man lige får sig en smøg, mens børnene kigger den anden vej", siger han.

Han kan også frygte, at et rygeforbud på udendørs arealer vil indskrænke det sociale liv for nogen.

"Jeg er bange for, at man ekskluderer nogle mennesker, der tænker, det magter jeg ikke. Nu kan jeg ikke tage ud at spille bridge og få mig en smøg bagefter. Og så er der de unge mennesker, hvordan reagerer de overhovedet på de voksnes løftede pegefinger? Måske tænker de, jeg vil gerne vise, at jeg selv kan bestemme over mit eget liv, så jeg gør præcis, som det passer mig", mener han.

Personlig frihed Hos Venstre mener Gustav Juul, at det er fornuftigt at begrænse rygning så meget som muligt, men når det gælder legepladsen på Bymidten er han mere betænkelig. Ligesom Tine Hessner ved han ikke, om der er hjemmel til det fra kommunens side.

"Spørgsmålet er, om man kan stille et krav om, at sådan et sted skal være røgfrit. Det kan vi gøre på kommunens egne matrikler, men spørgsmålet er, om vi kan på en offentlig plads som Bymidten. Det mangler vi at får svar på," siger han.

Henrik Poulsen (S), der er formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse mener dog, at kommunen fint kan indføre et rygeforbud på legepladsen.

"Jeg er ikke i tvivl om, at vi har hjemmel til det, da det er et kommunalt område, vi taler om. Vi skal ikke blande os i rygning langs butikkerne, det bliver kun på legepladsen," siger han.

Henrik Poulsen mener samtidig, at der skal være en balance i kommunens rygeforbud.

"Vi skal ikke have en kommune fyldt med forbud, vi skal stadig tage hensyn til den personlige frihed," mener han.