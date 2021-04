Udendørs påske-gudstjenester i Farum

kirke Søndag den 4. april og mandadg den 5. april, begge dage klokken 10, er der påskegudstjenester på gårdspladsen foran præstegården ved Farum Kirke. "Efter vi ikke har sunget i kirken i mere end tre måneder, glæder vi os til at synge sammen udendørs i påsken. Der er nemlig nu fra kirkeministeriet givet tilladelse til at holde udendørsgudstjenester i påsken, hvor der må synges, og hvor vi sidder med to meters afstand. Medbring gerne pude og varmt tøj," skriver kirken.