Udendørs morgensang ved Hareskov Kirke

Savner du den fælles morgensang under Coronanedlukningen i foråret, så kan du evt. slå et smut forbi pladsen foran Hareskov Kirke, hvor der som noget nyt vil være morgensang en gang om måneden. Første gang på torsdag 20. august kl. 8.15. Her står kirkens musikalske personale klar til at varme deltagerne op og bistå alle gennem den fælles sang.