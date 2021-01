Dommerpanelet bag 'månedens butik' skal nok fortsætte med at finde en vinder. Men overraskelsen med blomster og diplom må vente her under coronarestriktionerne. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Uddeling af 'månedens butik' bliver sat i bero

butiksliv For nylig skulle Furesø Avis på vanlig vis sammen med Handelsbanken Furesø have været ude og uddele prisen som 'månedens butik' til en glad butiksindehaver.

Men på grund af coronanedlukningen er det besluttet ind til videre at sætte uddelingen i bero. Dommerpanelet har fundet en vinder for december måned 2020, men vedkommende må altså vente med at få det at vide lidt tid endnu, indtil alle butikker forhåbentlig snart igen kan åbne.