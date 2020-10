Artiklen: Tyvekoster for hundredetusindevis af kroner forsvundet fra byggeplads

Hen over weekenden er der forsvundet dyrt værktøj fra to byggepladser i Værløse

Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi fortæller, at der har været tyve på spil på to byggepladser i Værløse. Fra begge byggepladser er der stjålet værktøj for flere hundredetusinde kroner.