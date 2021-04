Tyve stjal palle med varer

112 Det var et lidt usædvanligt tyveri, der mandag aften fandt sted ved Kvickly på Værløse Bymidte. Her blev der ved vareudleveringen stjålet en palle med varer. Kl. 18.40 kom gerningsmændene kørende i en rød Peugeot Boxer, hvor de tog pallen med varer og læssede ind i deres bil for derefter at køre fra stedet. En patrulje kørte derfor til området for at lede efter bilen, men det lykkedes ikke politiet at finde den. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv