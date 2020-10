Tyv(e) gik ind gennem balkon

På Skråplanet er en eller flere tyve gået ind i en villa via en balkon på førstesal på et tidspunkt mellem den 20. oktober klokken 12 og den 22. oktober klokken 12. Her er tyvekosterne ikke gjort op.

Det er de ved et indbrud i Bøgehaven, hvor en eller flere tyve er gået ind via en bagdør. Her er der stjålet en PC og en playstation. Indbruddet er sket på et tidspunkt mellem klokken 17. den 22. oktober og klokken 19.55 samme dag. Fra Ravnehusparken er en eller flere tyve gået ind via et opbrudt soveværelsesvindue, men her er tyvekosterne ikke gjort op. indbruddet er sket mellem klokken 12. den 1. oktober og frem til den 22. oktober klokken 19.30.