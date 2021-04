Tyve forsøgte at afliste ruder

112 En villa i Værløse har været udsat for indbrud, mens en anden villa har været udsat for forsøg på indbrud. Det første er sket på Ivarsvej mellem mandag kl.15 til tirsdag kl. 16, og tyven(e) er kommet ind ved at afliste en rude ind til et værelse. Det vides ikke, hvad der er stjålet.