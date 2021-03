Tyve brød ind i Matas efter lukketid

112 En eller flere gerningsmænd brød mellem onsdag kl. 18 til torsdag kl. 9 ind i Matas på Farum Bytorv. Det skete ved at tyven(e) skaffede sig adgang ved at bryde ind via et loftsvindue. Der var på tidspunktet for anmeldelsen endnu ikke dannet et overblik over, hvad der var blevet stjålet. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv