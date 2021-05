Tyv stjal smykker fra villa

112 En villa på Søvangs Allé i Værløse har været udsat for indbrud. Det er sket mellem den 14. maj kl.8.30 til dagen efter kl. 14.30. Tyven(e) er kommet ind ved at afliste et vindue, og der er blevet stjålet smykker. På Stavnsholtvænge i Farum har der været forsøg på indbrud. Et vindue til stuen er forsøgt brudt op, men der har ikke været indstigning. Det er sket mellem den 13. og den 16. maj. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv