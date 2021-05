Tyv brugte stige til indbrud

112 To villaer i Farum har i weekenden været ramt af indbrud og et forsøg på indbrud. Det ene er sket på Birkevænget mellem fredag kl.10 til søndag kl.16. Tyven er kommet ind ved at afmontere et badeværelsesvindue, og der er stjålet smykker.

Det andet fandt sted på Klintedalen mellem fredag kl.11 til lørdag kl.11. Her er et vindue i stueplan forsøgt brudt op. Tyven har derudover brugt anmelderens stige til at komme op på førstesalen og har forsøgt at bryde endnu et vindue op. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv