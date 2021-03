Tyv brød kældervindue op

112 En villa på Hestetangsvej i Farum har været udsat for indbrud. Det er sket mellem tirsdag den 2. marts kl.20 til torsdag kl.12. Tyven er kommet ind ved at bryde et kældervindue op, og det er endnu ikke opgjort, hvad der er stjålet. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv