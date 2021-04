Se billedserie Farum Lokalhistoriske Forening har udgivet hælftet: Farum og Hareskoven Vandre- og cykelture i skovene og langs søerne gennem 100 år. Her kan man følge fire ture omkring Farum og en enkelt i Hareskoven

Turistguide fra 1930 ført op til nutiden

Furesø - 28. april 2021 kl. 11:33 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I dag flytter børnefamilierne til Furesø for at komme ud i den friske luft og nyde den skønne natur. De samme værdier var for mere end 100 år siden grundlaget for en opblomstring af turisme i området.

- Den dag i dag er områdets natur og skønhed grundlaget for, at folk flytter hertil og tager på vandreture herude. Det var de samme værdier, som i 1920 og 30´erne trak mængder af turister tll området, fortæller Signe Thomsen, bestyrelsesmedlem i Farum Lokalhistoriske Forening.

I forbindelse med Furesøbads 100 års jubilæum fik foreningen tildelt midler af Kulturstyrelsen til en udstilling om turismen i Furesøområdet. Den kan fortsat ses på Furesøbad. Foreningen tager nu næste skridt ved at udgive et hæfte med forslag til vandreture baseret på en turguide udgivet af Farum Turistforening i 1930.

Det var naturligvis etableringen af Slangerubanen i 1906, som dannede grundlaget for, at arbejderne i de københavnske brokvarteret kunne komme ud i det grønne. Furesø-egnen blev et af de foretrukne udflugtsmål. Slangerupbanen udgav allerede i 1906 en turistfolder til formålet.

- Arbejderne fik råd til at cykle eller tage toget til vores område. Industrisarbejderne skulle ud til naturen og vandre og røre sig. Turismen blev en stor del af Slangerupbanen økonomiske grundlag, forklarer Signe Thomsen.

Furesøbads storhedsperiode i 1930´erne opstod pga. Slangerupbanen, der havde trinbræt ved Fiskebæk, men der var meget andet at se på i området.

Gårdejer Karl Larsen lavede forarbejdet til turistfolderen i 1930 med konkrete forslag til vandreture med kulturelle og naturmæssige oplevelser.

Farum Lokalhistoriske Forening har taget fire af turene og opdateret dem med oplysninger fra moderne tid. I forbindelsen med arbejdet stødte de frivillige på oplysninger, som de ikke kendte til.

- De fleste af os kender turene. Nu kan folk så få noget at vide om oplevelserne på turene. Der var endda ting i turistfolderen fra 1930, som vi garvede medlemmer af Farum Lokalhistoriske Forening ikke kendte til. Gennem årene er der sket mange ændringer, som vi har opdateret i det nye hæfte. Men i bund og grund kan man tage et turisthæfte fra 1930 og se stort set de samme steder i dag, siger Signe Thomsen.

Med til historien hører, at Slangerupbanen og turismen også dannede grundlaget for etableringen af Hareskovby. Det startede med forlystelsesstedet Hareskovpavillonen. Hæftet er derfor også forsynet med et turforslag i Hareskoven.

Hæftet koster 20 kroner og kan købes her: Furesø Museer, Immigrantmuseet, Cornelen, Mosegården, Restaurant Furesøbad, Vores Franske, Cafeen ved MTB Tours, Restaurant Skovlyst.

Eller ved bestilling på e-mail til: rasmussenvvs@mail.dk